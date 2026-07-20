«Нас сбивают с ног, но мы снова встаём». Джордж Расселл — о сходе на Гран-при Бельгии
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который сошёл на первом круге Гран-при Бельгии после столкновения с Льюисом Хэмилтоном из «Феррари», опубликовал пост, в котором пообещал продолжить борьбу.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«Нас сбивают с ног, но мы снова встаём. Сколько бы раз это ни повторялось. В этом году было столько тяжёлых моментов, но я не перестану бороться», — написал Расселл в социальной сети Х.
Инцидент произошёл на торможении в конце прямой «Кеммель». По данным повторов, Расселл находился с внешней стороны траектории, после чего произошло касание с болидом Хэмилтона. В результате «Мерседес» британца оказался в гравийной ловушке, а на трассу был выпущен автомобиль безопасности.
Сейчас читают:
Комментарии
- 20 июля 2026
-
15:52
-
15:01
-
14:05
-
13:55
-
13:01
-
12:12
-
12:07
-
11:48
-
11:45
-
10:47
-
10:20
-
10:00
-
09:48
-
07:00
-
00:53
-
00:33
-
00:25
- 19 июля 2026
-
23:34
-
23:12
-
22:31
-
22:11
-
21:59
-
21:30
-
21:14
-
20:58
-
20:51
-
20:34
-
20:17
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:58
-
19:52
-
19:39
-
19:24