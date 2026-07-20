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«Нас сбивают с ног, но мы снова встаём». Джордж Расселл — о сходе на Гран-при Бельгии

«Нас сбивают с ног, но мы снова встаём». Джордж Расселл — о сходе на Гран-при Бельгии
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который сошёл на первом круге Гран-при Бельгии после столкновения с Льюисом Хэмилтоном из «Феррари», опубликовал пост, в котором пообещал продолжить борьбу.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Нас сбивают с ног, но мы снова встаём. Сколько бы раз это ни повторялось. В этом году было столько тяжёлых моментов, но я не перестану бороться», — написал Расселл в социальной сети Х.

Инцидент произошёл на торможении в конце прямой «Кеммель». По данным повторов, Расселл находился с внешней стороны траектории, после чего произошло касание с болидом Хэмилтона. В результате «Мерседес» британца оказался в гравийной ловушке, а на трассу был выпущен автомобиль безопасности.

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