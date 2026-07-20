«Нас сбивают с ног, но мы снова встаём». Джордж Расселл — о сходе на Гран-при Бельгии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который сошёл на первом круге Гран-при Бельгии после столкновения с Льюисом Хэмилтоном из «Феррари», опубликовал пост, в котором пообещал продолжить борьбу.

«Нас сбивают с ног, но мы снова встаём. Сколько бы раз это ни повторялось. В этом году было столько тяжёлых моментов, но я не перестану бороться», — написал Расселл в социальной сети Х.

Инцидент произошёл на торможении в конце прямой «Кеммель». По данным повторов, Расселл находился с внешней стороны траектории, после чего произошло касание с болидом Хэмилтона. В результате «Мерседес» британца оказался в гравийной ловушке, а на трассу был выпущен автомобиль безопасности.