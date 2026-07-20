Франко Колапинто поблагодарил сборную Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026

Пилот «Альпин» Франко Колапинто обратился к сборной Аргентины после поражения в финале чемпионата мира — 2026 по футболу от Испании (0:1).

«Вы нам подарили радость. Спасибо, спасибо, спасибо. Благодарен и горд. Огромное спасибо!!! Вы навсегда оставили Аргентину на самой вершине», — написал Колапинто в социальной сети.

В воскресенье Колапинто выступал на Гран-при Бельгии, где финишировал 10-м и заработал одно очко. Перед финалом чемпионата мира аргентинский гонщик пришёл в паддок с баннером в честь Лионеля Месси и Диего Марадоны, поддержав национальную команду.

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