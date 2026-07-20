Мекис заявил, что «Ред Булл» на Гран-при Бельгии сделал шаг вперёд после неудачных этапов

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высоко оценил результаты команды на Гран-при Бельгии: Макс Ферстаппен финишировал третьим, а Исак Хаджар пробился с последней позиции на шестую. По словам Мекиса, команда сделала шаг вперёд после неудачных уикендов в Австрии и Сильверстоуне.

«Да, ему [Максу] не повезло с режимом виртуальной машины безопасности. Думаю, по чистому темпу он должен был финишировать впереди Шарля. Но это часть гонок, и мы ничего не можем с этим поделать. Прежде всего это отличный результат для всех сотрудников базы в Милтон-Кинсе, которые очень усердно работали над тем, чтобы сделать машину всё сильнее и сильнее.

После этапа в Австрии мы сделали шаг вперёд. Затем в Сильверстоуне у нас был немного более сложный уикенд, а здесь мы подтвердили, что способны бороться за подиум практически на любой трассе. Сделать последний шаг всегда сложнее всего. У победителя гонки Кими Антонелли всё ещё было заметное преимущество, однако вся команда усердно работает, чтобы сократить это отставание.

Как и всегда, команда очень сильна в принятии стратегических решений. Этот выбор не был очевидным, но они снова приняли верное решение. Должен сказать, что темп Исака был великолепным — таким же, как у тройки лидеров. Он отлично прорывался через пелотон и сумел удержаться позади Ландо Норриса. Безусловно, это его лучшая гонка в составе нашей команды. Каждый раз, садясь за руль этой машины, он делает ещё один шаг вперёд. И теперь очень приятно иметь сразу две действительно сильные машины», — приводит слова Мекиса официальный сайт Формулы-1.