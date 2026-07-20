Юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ на «Игора Драйв» собрал десятки тысяч зрителей

18-19 июля на автодроме «Игора Драйв» прошёл юбилейный, пятый ГАРАЖ ФЕСТ. Главными событиями фестиваля стали марафон «1000 километров Игора Драйв», этап RDS Open, выставка редких автомобилей «Автокультура», а также концертная программа с участием Полины Гагариной, Вани Дмитриенко и группы «Комната культуры». За два дня мероприятие посетили десятки тысяч зрителей.

Центральным событием спортивной программы стала гонка на выносливость «1000 километров Игора Драйв». На старт вышли ведущие российские эндуранс-команды, а борьба сопровождалась поломками, проколами, контактами и многочисленными обгонами. В воскресенье гоночную программу продолжил Кубок GT, где за победу в спринтерских заездах боролись экипажи на BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

На дрифт-площадке состоялся этап Открытого чемпионата RDS. На бетонной конфигурации трассы пилоты показали плотную борьбу, многочисленные парные заезды, контакты со стенами и зрелищные проезды.

Выставка «Автокультура», посвящённая теме «Большое путешествие», объединила автомобили — участники исторических экспедиций, ралли-рейдов и редкие дорожные модели. Одним из главных экспонатов стал суперкар Mega Track, выпущенный тиражом всего пять экземпляров.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

В зоне RDRC гости познакомились с техникой чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, а также увидели показательные заезды промодов и дрэгстеров, которыми управляли Константин и Евгения Найт.

Отдельной частью программы стали «Медиа Гонки», в которых блогеры Большой Русский Босс, Антон Скрипников, Ян Дилан и Катя Тюрина соревновались в тайм-атаке на болидах Формулы-4, парном дрифте и дрэг-рейсинге.

Музыкальную программу открыла Полина Гагарина, а завершили фестиваль выступления Вани Дмитриенко и группы «Комната культуры». Помимо соревнований, гостей ждали выставочные зоны, фудкорты, развлекательные площадки партнёров и детская программа.