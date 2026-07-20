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Карлос Сайнс поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира — 2026

Карлос Сайнс поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира — 2026
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс-младший отреагировал на победу сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Испанский гонщик опубликовал сообщение в социальных сетях, поздравив национальную команду с завоеванием титула.

«Это безумие! Вперёд! Спасибо, что подарили нам удовольствие от невероятного чемпионата мира. Чемпионы!!!» — написал Сайнс в социальной сети.

19 июля 2026 года сборная Испании стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале действующего обладателя титула Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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