Стелла назвал фаворита на ближайших гонках в Венгрии и Нидерландах

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла после Гран-при Бельгии оценил шансы своей команды на ближайших этапах чемпионата, признав, что «Феррари», предположительно, будет в лидерах.

«Думаю, в Венгрии и Нидерландах «Феррари» вновь станет, вероятно, самой быстрой машиной. Мы видим, что в поворотах они чрезвычайно конкурентоспособны. Что касается «Макларена», мы знаем, что нам необходимо прибавить в механическом сцеплении в поворотах.

Мы подготовили ряд обновлений, которые дебютируют уже в Венгрии, однако этого будет недостаточно. Нам нужно ещё больше, и дальнейшие обновления появятся на следующих этапах. Наши цели совершенно понятны. Не все проблемы удастся решить уже на ближайшей гонке, но мы надеемся, что во второй части сезона снова будем бороться за победы», — приводит слова Стеллы Sky Sports.