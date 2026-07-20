Ферстаппен — о проблемах Расселла: добро пожаловать в Формулу-1 нынешнего сезона

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал технические проблемы Джорджа Расселла («Мерседес») на Гран-при Бельгии. Напомним, британец после схода пожаловался на некорректную работу силовой установки, которая неправильно отдала энергию.

«Что ж, добро пожаловать в Формулу-1 образца 2026 года. Иногда здесь просто настоящие джунгли. Очевидно, я не знаю, в чём именно заключалась проблема Джорджа, но могу сказать только одно: такое случается.

Эти силовые установки настолько сложны, что порой просто ломаешь голову, пытаясь понять, почему на прямых вдруг так сильно проигрываешь. У меня самого нечто подобное было в пятницу и на третьей тренировке. Затем в квалификации всё снова заработало как надо после небольших настроек. С этим очень трудно жить, и гонщика это порой крайне раздражает, потому что, даже когда ты делаешь всё возможное, на фоне постоянно меняются какие-то вещи, на которые ты никак не можешь повлиять. И это совсем не радует», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.