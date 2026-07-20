Леклер высказался о контакте с Пиастри на Гран-при Бельгии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал эпизод с участием гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на первых кругах Гран-при Бельгии.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«Если честно, я бы предпочёл говорить о первом круге. Но на восьмом круге всё было слишком близко. К счастью, этот эпизод никак не сказался ни на моей гонке, ни на его, и это самое главное», — приводит слова Леклера издание GPblog.
Напомним, на восьмом круге Пиастри атаковал Леклера в конце прямой «Кеммель». Пилот «Феррари» жёстко сместился к обочине, между машинами произошёл контакт, однако оба гонщика смогли продолжить гонку без серьёзных последствий, хоть от переднего антикрыла австралийца отлетела деталь.
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