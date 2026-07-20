Леклер высказался о контакте с Пиастри на Гран-при Бельгии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал эпизод с участием гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на первых кругах Гран-при Бельгии.

«Если честно, я бы предпочёл говорить о первом круге. Но на восьмом круге всё было слишком близко. К счастью, этот эпизод никак не сказался ни на моей гонке, ни на его, и это самое главное», — приводит слова Леклера издание GPblog.

Напомним, на восьмом круге Пиастри атаковал Леклера в конце прямой «Кеммель». Пилот «Феррари» жёстко сместился к обочине, между машинами произошёл контакт, однако оба гонщика смогли продолжить гонку без серьёзных последствий, хоть от переднего антикрыла австралийца отлетела деталь.