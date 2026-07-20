«У меня сердце кровью обливается». Брандл — о текущем регламенте

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл признался, что новые силовые установки и работа с энергией негативно влияют на гонки в текущем сезоне.

«Честно говоря, думаю, все команды пока пытаются разобраться в них до конца. У меня буквально сердце кровью обливается, потому что мы потеряли все великолепные скоростные повороты в Сильверстоуне, а теперь видим ту же ситуацию и здесь, в Спа. Эти новые правила вредят гонкам на быстрых трассах».

Мы уже предпринимаем определённые шаги к 2027 и 2028 годам, но при первой же возможности, в 2030-м или 2031-м, от этой концепции нужно полностью отказаться. При этом, нравится нам это или нет, сейчас у нас именно такие машины. Когда я нахожусь на трассе в пятницу, они выглядят невероятно быстрыми. А когда они идут бок о бок, постоянно атакуют и контратакуют, наблюдать за этим действительно очень интересно. Но пока командам ещё предстоит разобраться со всеми сложностями, а их очень много», — приводит слова Брандла RacingNews365.