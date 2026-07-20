Алонсо объяснил, что повлияет на его решение о будущем в Формуле-1

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что результаты команды в нынешнем сезоне и прогресс по ходу сезона не станут определяющим фактором при принятии решения о продолжении карьеры.

«Моё решение не основывается на результатах этого сезона. Мы начали чемпионат очень неудачно, и я не могу строить планы на 2027 год, опираясь на результаты, которые не отражают реальной картины. Я считаю, что это не настоящий потенциал команды. Он гораздо выше того, что мы видим сейчас. Моё решение относительно следующего года в большей степени связано с новым техническим регламентом. Управлять этими машинами на таких трассах, как Спа или Сильверстоун, совсем не то, о чём я мечтаю, думая о своём будущем», — приводит слова Алонсо издание AS.