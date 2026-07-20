Оруджев — о контакте Леклера и Пиастри: почему это не штраф, мне непонятно
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что стюарды ошибочно решили не штрафовать пилота «Феррари» Шарля Леклера за инцидент с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри на Гран-при Бельгии.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«На мой взгляд, неправильно не наказали Шарля. Леклер смещался на торможении, это привело к контакту. Почему это не штраф, мне непонятно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, на восьмом круге Пиастри атаковал Леклера в конце прямой «Кеммель». Пилот «Феррари» жёстко сместился к обочине, между машинами произошёл контакт, однако оба гонщика смогли продолжить гонку без серьёзных последствий, хотя от переднего антикрыла австралийца отлетела деталь.
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