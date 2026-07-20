Оруджев — о контакте Леклера и Пиастри: почему это не штраф, мне непонятно

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что стюарды ошибочно решили не штрафовать пилота «Феррари» Шарля Леклера за инцидент с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри на Гран-при Бельгии.

«На мой взгляд, неправильно не наказали Шарля. Леклер смещался на торможении, это привело к контакту. Почему это не штраф, мне непонятно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, на восьмом круге Пиастри атаковал Леклера в конце прямой «Кеммель». Пилот «Феррари» жёстко сместился к обочине, между машинами произошёл контакт, однако оба гонщика смогли продолжить гонку без серьёзных последствий, хотя от переднего антикрыла австралийца отлетела деталь.