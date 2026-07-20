Оруджев — о проблемах Расселла с силовой установкой: со стороны выглядит абсурдно

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о технических проблемах пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, на которые британец активно жаловался после Гран-при Бельгии.

«Что с техникой Расселла? Это вопрос к Тото Вольфу. Честно, я плохо понимаю, что к чему. Но со стороны выглядит абсурдно, когда один гонщик команды доминирует, а другой — страдает», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Расселл заявлял о проблемах с силовой установкой, из-за которых неправильно работала система рекуперации энергии. На самой гонке пилот сошёл с дистанции после контакта с Льюисом Хэмилтоном, не завершив даже первый круг.