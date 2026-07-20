Крыло «Макарена» вновь появится на машине «Ред Булл» в Венгрии после доработки

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше подтвердил, что команда устранила механическую проблему с задним антикрылом, обнаруженную после расследования аварии Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании.

«Это была механическая проблема, которую мы обнаружили после аварии в Сильверстоуне. Мы её устранили. Сейчас хотим убедиться, что узел абсолютно надёжен, прежде чем снова установить это антикрыло на машину. Оно должно вернуться уже в Будапеште. После Сильверстоуна всё стало окончательно ясно. Мы изучили антикрыло и теперь знаем, что именно произошло. Мы также понимаем, как это исправить. Сейчас наша задача — убедиться, что всё полностью готово и абсолютно надёжно.

Да, механизм привода крыла был частью проблемы. Не хочу вдаваться в подробности того, что именно мы изменили, потому что это связано с преимуществами, которые даёт это антикрыло. Его использование позволяет выигрывать в производительности. Но мы относимся к этому очень серьёзно. Мы обсуждаем этот вопрос с ФИА, поскольку наша обязанность — сделать машину безопасной. Мы усилим этот элемент конструкции, и очень скоро вы снова увидите это антикрыло на машине.

Мы продемонстрировали ФИА, какие изменения внесли. Думаю, сейчас именно мы сами проявляем дополнительную осторожность. Мы не хотим идти ни на какой риск и хотим быть уверены во всём на 100%», — приводит слова Ваше PlanetF1.