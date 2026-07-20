Оруджев объяснил, почему Хэмилтона правильно оштрафовали за аварию с Расселлом

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал инцидент на Гран-при Бельгии между пилотами Джорджем Расселлом («Мерседес») и Льюисом Хэмилтоном («Феррари»).

«Место Льюису оставили, он не вписался. Хэмилтон не рассчитал со скоростью, и в грязном воздухе провезло переднюю часть автомобиля. Места Льюису хватало, но он допустил контакт — соответственно, вина Хэмилтона. При более широком прохождении Джордж не смог бы попасть в шестой поворот: чем шире берёшь, тем грязнее трасса. Пришлось бы срезать и отдавать места, а так Расселл бы вписался», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».