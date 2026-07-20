Оруджев объяснил, почему Хэмилтона правильно оштрафовали за аварию с Расселлом
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал инцидент на Гран-при Бельгии между пилотами Джорджем Расселлом («Мерседес») и Льюисом Хэмилтоном («Феррари»).
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«Место Льюису оставили, он не вписался. Хэмилтон не рассчитал со скоростью, и в грязном воздухе провезло переднюю часть автомобиля. Места Льюису хватало, но он допустил контакт — соответственно, вина Хэмилтона. При более широком прохождении Джордж не смог бы попасть в шестой поворот: чем шире берёшь, тем грязнее трасса. Пришлось бы срезать и отдавать места, а так Расселл бы вписался», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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