Оруджев не понял действий механика «Феррари», на которого едва не наехал Хэмилтон

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал ситуацию с пит-стопом Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бельгии, когда британский пилот чуть не наехал на механика, попавшего под болид.

«Возможно, проблема в коммуникации. Вообще не понял, почему механик просто стоял, а когда уже поменяли шины, он полез менять настройки крыла. Возможно, рация не сработала, ну или что-то в этом духе. Выглядело очень странно. А штрафовать за такое, на мой взгляд, не надо: они и так потеряли время, и наказывать команду за свою же ошибку — я это не очень понимаю», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».