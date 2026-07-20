Оруджев не понял действий механика «Феррари», на которого едва не наехал Хэмилтон
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал ситуацию с пит-стопом Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бельгии, когда британский пилот чуть не наехал на механика, попавшего под болид.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«Возможно, проблема в коммуникации. Вообще не понял, почему механик просто стоял, а когда уже поменяли шины, он полез менять настройки крыла. Возможно, рация не сработала, ну или что-то в этом духе. Выглядело очень странно. А штрафовать за такое, на мой взгляд, не надо: они и так потеряли время, и наказывать команду за свою же ошибку — я это не очень понимаю», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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