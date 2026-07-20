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Пиастри: когда квалификация зависит от компьютера, это дерьмовый способ проводить гонки

Пиастри: когда квалификация зависит от компьютера, это дерьмовый способ проводить гонки
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри раскритиковал влияние новых силовых установок на ход квалификации.

«Это отстой. По-другому я это назвать не могу. И я точно не единственный, кто так считает. Знаю, что у Джорджа [Расселла] в этот уикенд было много проблем из-за этого, да и, кажется, в последние пару этапов – тоже. Если судить по разговорам с другими пилотами, ситуация у всех примерно одинаковая.

Когда результаты квалификации зависят от того, правильно сработали компьютеры или нет, это очень дерьмовый способ проводить гонки. Конечно, на такой трассе, как Спа, проблема проявляется особенно сильно. Но когда после квалификации смотришь на прохождение всех поворотов и понимаешь: «Я еду на одном уровне с напарником, а на финише круга проигрываю ему две десятых», ощущения, мягко говоря, неприятные», — приводит слова Пиастри GPblog.

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