Хэмилтон признался, что напишет Расселлу после инцидента на Гран-при Бельгии
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что намерен связаться с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом после их контакта в гонке. Напомним, пилоты столкнулись на первом круге Гран-при Бельгии, в результате которого семикратный чемпион получил повреждения, а гонщик «Серебряных стрел» сошёл с дистанции.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«Позже напишу ему сообщение, потому что после гонки все сразу разъезжаются. Но да, я как раз думал, что меньше всего на свете хочется столкнуться либо с напарником по команде, либо со своей бывшей командой, к которой я испытываю огромное уважение, и с Джорджем. Но это произошло», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
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