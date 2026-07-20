Хэмилтон признался, что напишет Расселлу после инцидента на Гран-при Бельгии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что намерен связаться с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом после их контакта в гонке. Напомним, пилоты столкнулись на первом круге Гран-при Бельгии, в результате которого семикратный чемпион получил повреждения, а гонщик «Серебряных стрел» сошёл с дистанции.

«Позже напишу ему сообщение, потому что после гонки все сразу разъезжаются. Но да, я как раз думал, что меньше всего на свете хочется столкнуться либо с напарником по команде, либо со своей бывшей командой, к которой я испытываю огромное уважение, и с Джорджем. Но это произошло», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.