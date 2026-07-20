15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон признался, что напишет Расселлу после инцидента на Гран-при Бельгии

Хэмилтон признался, что напишет Расселлу после инцидента на Гран-при Бельгии
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что намерен связаться с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом после их контакта в гонке. Напомним, пилоты столкнулись на первом круге Гран-при Бельгии, в результате которого семикратный чемпион получил повреждения, а гонщик «Серебряных стрел» сошёл с дистанции.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Позже напишу ему сообщение, потому что после гонки все сразу разъезжаются. Но да, я как раз думал, что меньше всего на свете хочется столкнуться либо с напарником по команде, либо со своей бывшей командой, к которой я испытываю огромное уважение, и с Джорджем. Но это произошло», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон — о Гран-при Бельгии: не могу позволять себе такие уикенды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android