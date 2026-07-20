Арривабене: «Феррари» может бороться за титул

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене считает, что глава «Мерседеса» Тото Вольф воспринимает итальянскую команду как реального претендента на чемпионский титул.

«Феррари» может бороться за титул. А «Мерседес»? Зная Вольфа, уверен, что он уже делает свои расчёты. Не исключаю, что он может немного прибавить мощности двигателям «Макларена»», — приводит слова Арривабене FormulaPassion.

После Гран-при Бельгии лидерство в личном зачёте сохраняет пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, набравший 204 очка. Его ближайшим преследователем остаётся Льюис Хэмилтон из «Феррари» (159), а Джордж Расселл (154) после схода откатился на третье место. В Кубке конструкторов «Мерседес» лидирует с 358 очками, опережая «Феррари» на 73 балла.