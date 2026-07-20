Николаев опережает Вязовича на 32 секунды перед финальным днём второго этапа ЧР по ралли

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев вышел в лидеры генеральной классификации второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам, бахи «Холмы России», после двух спецучастков, состоявшихся сегодня, 20 июля.

На первом спецучастке дня Николаев столкнулся с проблемами с техникой и проиграл более двух минут, однако затем показал лучшее время на 90-километровом допе. При этом пилот «МАЗа» Сергей Вязович потерял время перед финишем, что позволило Николаеву выйти в лидеры общего зачёта.

Перед заключительным 220-километровым спецучастком Николаев опережает Вязовича на 32 секунды, а идущего третьим Дмитрия Сотникова — на 1 минуту и 3 секунды. Финальный день бахи «Холмы России» состоится завтра, 21 июля.