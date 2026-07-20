Кларксон удивлён, что «Феррари» не попыталась пригласить гоночного инженера Ферстаппена

Ведущий пресс-конференций ФИА Том Кларксон заявил, что «Феррари» стоило побороться за Джанпьеро Ламбьязе, многолетнего гоночного инженера четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Макларен» отлично сработал, заполучив Джанпьеро Ламбьязе. Если он действительно был готов уйти из «Ред Булл», то, на мой взгляд, именно он идеально подошёл бы «Феррари». Он свободно говорит по-итальянски, блестящий инженер и при этом в совершенстве владеет английским. Представьте, если бы именно он общался с Льюисом Хэмилтоном и стал тем самым связующим звеном между тем, о чём мы сейчас говорим, то есть авторитетом Льюиса Хэмилтона, и остальной частью команды.

Честно говоря, меня очень удивляет, что «Феррари» не попыталась его пригласить. Я думаю, он достаточно хорош, чтобы раскрыть потенциал любого гонщика, будь то Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон или Ландо Норрис в «Макларене», — сказал Кларксон в эфире F1 Nation Podcast.