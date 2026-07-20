Двукратный чемпион Формулы-1 поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поздравил с победой на чемпионате мира по футболу сборную Испании, которая в финальном матче обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0.

Испанский гонщик опубликовал в социальных сетях фотографию игровой футболки национальной команды со своим номером «14».

«Какая команда. Полностью заслужили. Поздравляю, Испания. Лучшие», — написал Алонсо.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину в дополнительное время. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Ещё до этого, на 90+3-й минуте, аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса за вторую жёлтую карточку.

Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Для сборной Испании этот титул чемпиона мира стал вторым в истории после победы турнире 2010 года.

Фото: Из личного архива Алонсо