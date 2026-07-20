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Двукратный чемпион Формулы-1 поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира

Двукратный чемпион Формулы-1 поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира
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Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поздравил с победой на чемпионате мира по футболу сборную Испании, которая в финальном матче обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Испанский гонщик опубликовал в социальных сетях фотографию игровой футболки национальной команды со своим номером «14».

«Какая команда. Полностью заслужили. Поздравляю, Испания. Лучшие», — написал Алонсо.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину в дополнительное время. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Ещё до этого, на 90+3-й минуте, аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса за вторую жёлтую карточку.

Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Для сборной Испании этот титул чемпиона мира стал вторым в истории после победы турнире 2010 года.

Фото: Из личного архива Алонсо

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