Алекс Палоу выиграл гонку IndyCar в Нэшвилле, у Мика Шумахера первый финиш в топ-10

Пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл гонку Borchetta Bourbon Music City Grand Prix — 12-й этап сезона IndyCar, который состоялся на овале «Нэшвилл Суперспидвей». Для Палоу это 24-я победа в IndyCar и третья — на овальной трассе.
В начале гонки инициативу захватил Дэвид Малукас, который стартовал с последней позиции, но избрал альтернативную тактику и не поехал в боксы во время жёлтых флагов, вызванных аварией Кайо Коллета. Однако сразу после второй дозаправки Малукаса произошло столкновение между Александером Росси и Скоттом Диксоном, которое привело к выезду автомобиля безопасности, что отбросило Дэвида в середину пелотона.
Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.
В этот момент на первую строчку вышел Палоу. Испанцу, шедшему в конце топ-5, повезло заехать на пит-роуд за мгновения до появления жёлтых флагов. В итоге Алекс устоял впереди до конца дистанции. Вторым финишировал Джозеф Ньюгарден, а на третье место прорвался Дэвид Малукас.
Четвёртым гонку закончил Скотт Макглоклин, на пятой позиции расположился победитель «500 миль Индианаполиса» Феликс Розенквист, а топ-6 замкнул экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон. Следом финишировали Пато О’Уорд и Мик Шумахер — для немца восьмое место стало лучшим результатом в серии IndyCar и первым в карьере финишем в топ-10. Ещё один экс-пилот Ф-1 Ромен Грожан закончил гонку на 14-й позиции.
IndyCar. Borchetta Bourbon Music City Grand Prix (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 225 кругов.
2. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +0.8 сек.
3. Дэвид Малукас (Team Penske) +1.2.
4. Скотт Макглоклин (Team Penske) +5.4.
5. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +6.0.
6. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +6.9.
7. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +7.9.
8. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +8.7.
9. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +9.3.
10. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +10.1.
…14. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +16.6.
…23. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — не финишировал.
В общем зачёте преимущество Алекса Палоу достигло 83 очков — испанец сохранит первую позицию чемпионата при любом исходе следующей гонки. Дэвид Малукас опередил Кайла Кирквуда и поднялся на вторую позицию, а на четвёртом и пятом местах по-прежнему идут Кристиан Лундгор и Пато О’Уорд.
Маркус Эрикссон отыграл одну позицию и поднялся на девятое место, Александер Росси сохраняет за собой 16-ю строчку, Ромен Грожан вышел на 21-е место, а Мик Шумахер опередил Стинга Рэй Робба и идёт 24-м.
Общий зачёт (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 457 очков.
2. Дэвид Малукас (Team Penske) — 374.
3. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 370.
4. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 353.
5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 336.
6. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 310.
7. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 296.
8. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 295.
9. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 250.
10. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) — 237.
…16. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 197.
…21. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 155.
…24. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 132.
Следующий этап IndyCar — Гран-при Портленда — пройдёт 9 августа на автодроме «Портленд Интернэшнл Рейсвей».