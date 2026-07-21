Стелла объяснил, почему не спешит критиковать стюардов за решение по Леклеру

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что не намерен делать окончательные выводы по поводу решения стюардов после контакта между Оскаром Пиастри и пилотом «Феррари» Шарлем Леклером на Гран-при Бельгии, пока не изучит их аргументацию.

«Мне нужно посмотреть, какие именно факторы приняли во внимание стюарды и стало ли определяющим в этом случае взаимное расположение передней оси машины Оскара и автомобиля Леклера. Думаю, в любом случае, когда машины так долго находятся бок о бок, необходимо, чтобы пилот, который не находится на гоночной траектории, поскольку защищает внутреннюю сторону, оставлял сопернику достаточно места. Если произойдёт неконтролируемый контакт, последствия могут быть очень серьёзными.

Мне кажется, из этого эпизода можно извлечь определённые уроки. Но чтобы комментировать ситуацию подробнее, мне нужно ознакомиться с решением стюардов и самостоятельно изучить этот инцидент», — приводит слова Стеллы GPblog.