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Хилл намекнул на различия между машинами Расселла и Антонелли после Гран-при Бельгии

Хилл намекнул на различия между машинами Расселла и Антонелли после Гран-при Бельгии
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поддержал пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла после Гран-при Бельгии, на котором британец сошёл после контакта с Льюисом Хэмилтоном из «Феррари».

«Джорджа действительно жаль. Что ему ещё нужно сделать? Очень странно, что его машина отличается от машины Кими [Антонелли]. По скорости они должны быть абсолютно одинаковыми. Уверен, скоро мы услышим об этом больше», — написал Хилл на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Расселл после этапа в интервью заявлял о проблемах с силовой установкой, из-за которых неправильно работала система рекуперации энергии. Когда журналисты спросили у британца, чего бы он хотел, то Джордж попросил «лишь такую же машину, как у Антонелли».

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