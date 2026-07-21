Шакира рассказала, как попросила Хэмилтона познакомить её с Мбаппе ради клипа к гимну ЧМ

Колумбийская певица Шакира рассказала, что попросила семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона помочь ей связаться с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе. Футболист снялся в клипе на песню-гимн прошедшего чемпионата мира по футболу.

«Нет, история была такой: я знала, что Льюис Хэмилтон дружит с Мбаппе, поэтому написала Льюису. Я сказала ему: «Эй, Льюис, свяжи меня с Мбаппе». Он ответил: «Хорошо, без проблем». Он создал общий чат с ним и со мной, и тогда я написала ему. Так всё и произошло», — приводит слова Шакиры аккаунт LH News в социальной сети Х.

Напомним, чемпионом мира по футболу — 2026 стала сборная Испании, которая в финале обыграла национальную сборную Аргентины в дополнительное время со счётом 1:0.