Вольф исключил командные приказы в пользу Антонелли в борьбе за титул

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда не станет использовать командные приказы в пользу Андреа Кими Антонелли, несмотря на его преимущество в 45 очков над Джорджем Расселлом в личном зачёте.

«После того урока, который мы получили в Барселоне, сегодня мы поставили перед собой одну задачу: не терять время в борьбе друг с другом. Мы не хотим, чтобы наши пилоты постоянно менялись позициями, а «Феррари» или «Ред Булл» в это время оказывались у нас на хвосте, из-за чего мы могли бы упустить победу, как это произошло в Барселоне. Знаете, если бы не сход, Кими выиграл бы ту гонку. Поэтому после Барселоны мы в любом случае всегда будем отдавать приоритет победе в гонке.

Неважно, лидировал бы Кими или Джордж, мы поступили бы одинаково. Кубок конструкторов для нас столь же важен, как и чемпионат среди пилотов. Мы никогда не будем отнимать победу у одного из своих гонщиков. Поэтому, если впереди окажется Джордж, даже несмотря на то, что в чемпионате он уступает Кими, на данном этапе сезона мы не станем вмешиваться», — приводит слова Вольфа GPblog.