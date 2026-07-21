Антонелли — о Гран-при Бельгии: в прошлом году здесь я оказался на самом дне

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признался, что прошлогодний этап на трассе «Спа-Франкоршам» стал для него самым тяжёлым в психологическом плане.

«Мог ли я подумать о подобном развитии событий в прошлом году? Нет, абсолютно нет. В прошлом году здесь я оказался на самом дне. Для меня это был очень тяжёлый уикенд в психологическом плане. Но в этом году всё сложилось гораздо лучше. Если бы вы спросили меня об этом в тот момент, я, скорее всего, ответил бы: «Нет», — приводит слова Антонелли F1i.

Напомним, на Гран-при Бельгии в 2025 году Антонелли классифицировался 18-м, а гонку закончил на 16-м месте. В нынешнем сезоне итальянец одержал победу на этой же трассе.