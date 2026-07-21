Хэмилтон раскрыл, как сильно авария в тренировке испортила ему весь уикенд ГП Бельгии
Поделиться
Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что авария в третьей тренировке Гран-при Бельгии предопределила неудачный для него уикенд. Британец завершил гонку на четвёртом месте.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«В конечном счёте это был очень тяжёлый уикенд. Я беру на себя ответственность за свою аварию, которая затем повлекла за собой другие последствия: мы не смогли подобрать правильные настройки, а в квалификации я оказался не на той позиции, где должен был быть. Если бы с настройками всё было в порядке, думаю, мы могли бы бороться за третье или даже второе место. Из-за этого мне пришлось стартовать дальше по решётке, и в итоге я оказался рядом с Джорджем [Расселлом]», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2026
-
11:53
-
11:31
-
10:59
-
10:37
-
10:16
-
09:49
-
09:26
-
00:34
-
00:27
-
00:14
- 20 июля 2026
-
23:24
-
23:08
-
22:59
-
22:41
-
21:40
-
21:30
-
21:05
-
20:27
-
20:20
-
19:50
-
19:14
-
18:52
-
18:15
-
17:44
-
17:27
-
16:55
-
16:36
-
16:24
-
15:52
-
15:01
-
14:05
-
13:55
-
13:01
-
12:12
-
12:07