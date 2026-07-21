Хэмилтон раскрыл, как сильно авария в тренировке испортила ему весь уикенд ГП Бельгии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что авария в третьей тренировке Гран-при Бельгии предопределила неудачный для него уикенд. Британец завершил гонку на четвёртом месте.

«В конечном счёте это был очень тяжёлый уикенд. Я беру на себя ответственность за свою аварию, которая затем повлекла за собой другие последствия: мы не смогли подобрать правильные настройки, а в квалификации я оказался не на той позиции, где должен был быть. Если бы с настройками всё было в порядке, думаю, мы могли бы бороться за третье или даже второе место. Из-за этого мне пришлось стартовать дальше по решётке, и в итоге я оказался рядом с Джорджем [Расселлом]», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.