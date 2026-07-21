15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон раскрыл, как сильно авария в тренировке испортила ему весь уикенд ГП Бельгии

Хэмилтон раскрыл, как сильно авария в тренировке испортила ему весь уикенд ГП Бельгии
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что авария в третьей тренировке Гран-при Бельгии предопределила неудачный для него уикенд. Британец завершил гонку на четвёртом месте.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«В конечном счёте это был очень тяжёлый уикенд. Я беру на себя ответственность за свою аварию, которая затем повлекла за собой другие последствия: мы не смогли подобрать правильные настройки, а в квалификации я оказался не на той позиции, где должен был быть. Если бы с настройками всё было в порядке, думаю, мы могли бы бороться за третье или даже второе место. Из-за этого мне пришлось стартовать дальше по решётке, и в итоге я оказался рядом с Джорджем [Расселлом]», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Материалы по теме
«Очень разочарован». Расселл назвал столкновение с Хэмилтоном «гоночным инцидентом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android