Чандхок считает, что Расселл должен потребовать ответов от «Мерседеса» после ГП Бельгии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports F1 Карун Чандхок считает, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл должен добиться от команды чёткого объяснения причин потери скорости на прямых перед Гран-при Венгрии.

«Думаю, ему нужно вернуться к команде и получить чёткие инженерные объяснения. Мы все в этот уикенд разговаривали с представителями «Мерседеса», и складывается впечатление, что у них самих пока нет однозначного ответа. Им нужно вернуться на базу, изучить данные и за несколько дней до этапа в Будапеште всё тщательно проанализировать. Потому что нельзя приезжать на следующий гоночный уикенд, уступая четыре десятые на прямых.

Это всё равно что идти с карандашом на бой с мечом. В этом нет никакого смысла. Он должен получить ответ. И если ради этого придётся заменить силовую установку и получить штраф, возможно, именно так и нужно поступить, чтобы окончательно избавиться от этих сомнений. Потому что для любого гонщика ужасно приезжать на этап, сомневаясь в потенциале своего пакета или машины и не будучи уверенным, что находится в равных условиях с соперниками. Думаю, он будет ждать чётких, основанных на инженерном анализе ответов», — приводит слова Чандхока Sky Sports.