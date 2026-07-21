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Даниил Квят попрощался с погибшим руководителем команды Формулы-Е Сирилем Бле

Даниил Квят попрощался с погибшим руководителем команды Формулы-Е Сирилем Бле
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Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят отреагировал на смерть руководителя команды «Ситроен» в Формуле-Е Сириля Бле. Француз скончался в возрасте 42 лет, об этом сообщили ранее в совместном заявлении Monaco Sports Group, Citroën Racing, Stellantis Motorsport, Формулы-Е и ФИА.

«Спасибо тебе за всё, мой друг. Навсегда. Мы разделили вместе немало по-настоящему особенных моментов. Счастливого пути. Покойся с миром», — написал Квят в социальных сетях.

Ранее глава ФИА Мохаммед бен Сулайем, генеральный директор Формулы-Е Джефф Доддс и управляющий директор Citroën Racing Бет Паретт также выразили свои соболезнования.

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