Вольф подтвердил причину проблем Расселла на Гран-при Бельгии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что по ходу уикенда Гран-при Бельгии команда обнаружила на машине Джорджа Расселла неисправность силовой установки.

«Что касается Джорджа, то по ходу уикенда мы обнаружили проблему с двигателем, из-за которой у него было меньше энергии для отдачи гибридной системы перед 18-м поворотом. Хорошо, что мы выявили её именно здесь, потому что в Будапеште, где трасса не так сильно зависит от эффективности использования энергии, обнаружить такую проблему было бы гораздо сложнее. После устранения неисправности ситуация для него улучшится. Мы считаем, что именно она объясняет примерно половину, а возможно, и немного больше, его отставания от Кими в квалификации.

Что касается гонки, то у всех машин с двигателями «Мерседеса» наблюдался недостаток энергии на выходе из первого поворота. Эта проблема затронула не только Джорджа. У него она проявилась сильнее, чем у Кими, хотя Антонелли тоже в определённой степени с ней столкнулся. Из-за этого к концу прямой он оказался не на третьей, а на пятой позиции. Таким образом, он потерял две позиции, а затем произошёл инцидент с Льюисом. Очень жаль, потому что из-за этого мы потеряли важные очки как в личном, так и в Кубке конструкторов», — приводит слова Вольфа RacingNew365.