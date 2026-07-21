Линдблад: у меня был всего один шанс обогнать Лоусона, и я его использовал

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал, что в борьбе с напарником Лиамом Лоусоном на Гран-при Бельгии у него была лишь одна реальная возможность для обгона. Линдблад стартовал выше Лоусона, однако на первом круге уступил позицию, но на восьмом круге смог провести атаку и вернуть позицию.

«Отдача энергии была не лучшей. Хотя я активировал режим обгона, сделал это примерно на 50 метров позже, чем следовало, поэтому Лиам оказался так близко. Потом было немного обидно. Мы оба очень поздно затормозили, но при этом слишком быстро приближались к болиду «Макларена» впереди, поэтому я не мог пойти до конца, иначе просто врезался бы в Оскара [Пиастри].

В итоге Лиам тогда остался впереди. Я ещё раз попробовал атаковать в седьмом повороте, но обогнать не удалось. Затем несколько кругов просто подождал, постарался немного поберечь шины и понимал, что, как только он отстанет от группы впереди, а у меня появится возможность использовать режим обгона, у меня будет всего один шанс. И я постарался использовать его максимально эффективно», — приводит слова Линдблада RacingNews365.