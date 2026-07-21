«Новая проблема». Вольф назвал отставание Расселла от Антонелли из-за неисправности СУ

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, сколько времени Джордж Расселл терял относительно своего напарника Кими Антонелли из-за неисправности силовой установки, обнаруженной на Гран-при Бельгии.

«Это была совершенно новая проблема. Мы не могли обнаружить её на симуляторе, потому что для этого нужно было знать, что именно искать. Так что речь идёт о новой неисправности. Получалось так, что в начале круга у него было больше доступной энергии, а к концу круга её оставалось меньше.

С точки зрения оптимизации это приводило к потерям. Мы считаем, что в квалификационном режиме он уступал из-за этого примерно две или две с половиной десятые секунды. На длинных отрезках влияние было значительно меньше», — приводит слова Вольфа RacingNews365.