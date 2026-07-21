«Хонда» обновила состав в MotoGP, подписав Куартараро и Алонсо

Honda Racing Corporation (HRC) официально объявила о подписании контрактов с французом Фабио Куартараро и колумбийцем Давидом Алонсо.

Куартараро будет выступать за Honda HRC в сезонах 2027 и 2028 годов. Его переход совпадёт с началом новой эры MotoGP, когда чемпионат перейдёт на мотоциклы с двигателями объёмом 850 куб. см. Француз является чемпионом MotoGP 2021 года. За карьеру в премьер-классе он одержал 11 побед, завоевал 32 подиума и 21 поул.

В свою очередь, 20-летний Давид Алонсо подписал многолетний контракт с HRC. Колумбиец дебютирует за рулём нового мотоцикла MotoGP на тестах в Валенсии в концовке нынешнего сезона. До этого он продолжит выступать в младших категориях, где уже успел одержать 20 побед, завоевать 30 подиумов и девять поул-позиций. Сейчас Алонсо проводит второй сезон в Moto2 и занимает четвёртое место в чемпионате.