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Бен Сулайем признал ошибки ФИА при подготовке регламента Формулы-1 2026 года

Бен Сулайем признал ошибки ФИА при подготовке регламента Формулы-1 2026 года
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Президент FIA Мохаммед бен Сулайем признал, что при подготовке технического регламента Формулы-1 на сезон 2026 года были допущены ошибки. Заявление прозвучало после критики со стороны пилотов по итогам Гран-при Бельгии.

«Мы тоже совершаем ошибки. У нас тоже бывают пробелы в регламенте. Мы всегда готовы признать это и исправить подобные ошибки. Если посмотреть на гонки в начале года, можно увидеть, что борьбы было недостаточно. Теперь она появилась.

ФИА вмешалась, изучила всю информацию и рассмотрела все жалобы. В конечном счёте необходимо учитывать мнение поставщиков силовых установок и автопроизводителей. Для принятия решения необходимо квалифицированное большинство — четыре голоса из шести. Также требуется согласие команд, чтобы автоспорт оставался конкурентным и справедливым», — приводит слова бен Сулайема Nextgen-Auto.

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