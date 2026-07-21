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Хаджар надеется, что «Ред Булл» вернёт крыло «Макарена» уже в Венгрии

Хаджар надеется, что «Ред Булл» вернёт крыло «Макарена» уже в Венгрии
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар выразил надежду, что уже на Гран-при Венгрии команда сможет вновь использовать заднее антикрыло «Макарена».

«На бумаге трасса в Венгрии должна нам подойти лучше, чем Спа. По крайней мере, мы так считаем. Кроме того, мы пытаемся вернуть то антикрыло. Если нам удастся заставить его работать, это позволит раскрыть ещё больше потенциала машины. Так что почему бы и нет? Я настроен оптимистично.

Успеют ли они его подготовить? Честно говоря, пока не уверен. Очень надеюсь, что получится. Думаю, они справятся. Нам нужно подтвердить ещё несколько моментов в ходе проверок, но я очень надеюсь, что всё будет готово. Даже если антикрыло появится немного позже, оно всё равно даст нам прибавку в скорости», — приводит слова Хаджара GPblog.

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