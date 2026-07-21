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Журналист: обновление «Астон Мартин» может вызвать эффект домино на трансферном рынке

Журналист: обновление «Астон Мартин» может вызвать эффект домино на трансферном рынке
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Журналист итальянской редакции издания Motorsport Роберто Кинкеро считает, что масштабное обновление болида «Астон Мартин», которое команда готовит к этапу в Венгрии, может оказать влияние на рынок пилотов перед чемпионатом 2027 года.

По информации источника, если модернизированная машина позволит «Астон Мартин» вновь бороться в лидирующей группе ещё до дебюта новой силовой установки «Хонды», вероятность того, что Фернандо Алонсо останется в команде и на сезон-2027, значительно возрастёт. В таком случае испанцу будет сложно отказаться от проекта, который только начинает раскрывать свой потенциал.

В то же время неудача обновлённого болида может подтолкнуть Алонсо к уходу. Одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры источник называет «Альпин». Сообщается, что такой сценарий обсуждался ещё по ходу Гран-при Испании, а новое спонсорское соглашение французской команды с «Гуччи» способно помочь ей выполнить финансовые условия контракта испанца.

В случае перехода Алонсо в «Альпин» место может потерять Франко Колапинто. По данным издания, именно этим могут объясняться недавние встречи аргентинца с руководителем «Уильямса» Джеймсом Ваулзом во время Гран-при Бельгии. Тогда «Астон Мартин» придётся искать замену Алонсо. Среди основных кандидатов источник называет Карлоса Сайнса и Эстебана Окона. При этом Сайнса также продолжают связывать с возможным переходом в «Ауди», хотя контракт Нико Хюлькенберга с немецкой командой действует до конца сезона 2027 года.

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