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Ферстаппен — о своей команде на пит-уолле: знаю, как держать их в тонусе

Ферстаппен — о своей команде на пит-уолле: знаю, как держать их в тонусе
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен объяснил свои радиопереговоры с командой по ходу Гран-при Бельгии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

Ранее во время гонки в Спа Ферстаппен несколько раз обменялся сообщениями со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе. В одном из эпизодов Ферстаппен поспорил с инженером о работе передних шин в условиях недостаточной температуры, в а другом упомянул людей, следящих за телеметрией, и похвалил их работу.

«Все вещи, которые вы упомянули, никак не связаны друг с другом. Разговор о холодных шинах и упоминание людей, работающих за ноутбуками, касались совершенно разных ситуаций. Мне просто нравится держать всех в тонусе. Я знаю, что каждый делает всё возможное, но мы здесь не для развлечения. Поэтому по ходу всей гонки нужно сохранять максимальную концентрацию. Я требую от команды максимум и лучшего результата, потому что они ожидают того же самого и от меня», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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