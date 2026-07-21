Ферстаппен — о своей команде на пит-уолле: знаю, как держать их в тонусе

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен объяснил свои радиопереговоры с командой по ходу Гран-при Бельгии.
Ранее во время гонки в Спа Ферстаппен несколько раз обменялся сообщениями со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе. В одном из эпизодов Ферстаппен поспорил с инженером о работе передних шин в условиях недостаточной температуры, в а другом упомянул людей, следящих за телеметрией, и похвалил их работу.
«Все вещи, которые вы упомянули, никак не связаны друг с другом. Разговор о холодных шинах и упоминание людей, работающих за ноутбуками, касались совершенно разных ситуаций. Мне просто нравится держать всех в тонусе. Я знаю, что каждый делает всё возможное, но мы здесь не для развлечения. Поэтому по ходу всей гонки нужно сохранять максимальную концентрацию. Я требую от команды максимум и лучшего результата, потому что они ожидают того же самого и от меня», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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