«Они делают всё, что вздумается». Норрис жёстко раскритиковал нынешние силовые установки

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал коллег и также раскритиковал работу силовых установок. Напомним, в текущем техническом регламенте двигатели самообучаются в зависимости от решений гонщика, где копить и выдавать накопленную энергию.

«По большому счёту это вообще никак не связано с гонщиком. Иногда связано, если речь идёт, например, о том, что ты нажал кнопку на несколько метров раньше или позже. Порой это действительно имеет большое значение. Но есть вещи, которые находятся под твоим контролем, и слишком много вещей, которые от тебя вообще не зависят. Жаль, что существует так много факторов, которые определяют твою скорость в квалификации. Это зависит не от пилота. Всё сводится к тому, повезёт ли тебе, что силовая установка сработает так, как должна, и не сделает что-нибудь странное.

Честно говоря, из-за этого я страдал весь сезон. Это первый уикенд за весь год, когда я действительно был конкурентоспособен на прямых, поэтому впервые могу сказать, что доволен. Все предыдущие этапы именно у меня были эти проблемы, а сейчас впервые я подумал: «Наконец-то я доволен тем, как машина едет на прямых». И впервые в квалификации именно Оскар оказался в менее выгодном положении. Но это тоже не зависит от него. Всё дело лишь в том, что силовые установки делают всё, что им вздумается», — приводит слова Норриса Crash.net.