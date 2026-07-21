15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл одной фразой прокомментировал увеличившееся отставание от Антонелли

Расселл одной фразой прокомментировал увеличившееся отставание от Антонелли
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл кратко прокомментировал своё увеличившееся отставание от напарника Андреа Кими Антонелли в личном зачёте Формулы-1 после Гран-при Бельгии. После победы Антонелли в Спа преимущество итальянца над Расселлом выросло с 25 до 50 очков.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Мне нечего сказать. Сейчас просто нет слов», — приводит слова Расселла канал Sky Sports.

Напомним, Расселл сошёл на этапе в Бельгии после контакта с Льюисом Хэмилтоном, а после этого заявлял о проблемах с силовой установкой, из-за которых неправильно работала система рекуперации энергии. Когда журналисты спросили у британца, чего бы он хотел, то Джордж попросил «лишь такую же машину, как у Антонелли».

Материалы по теме
Нет, титул Антонелли всё равно не гарантирован. Главные итоги Гран-при Бельгии
Нет, титул Антонелли всё равно не гарантирован. Главные итоги Гран-при Бельгии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android