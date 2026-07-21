Расселл одной фразой прокомментировал увеличившееся отставание от Антонелли

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл кратко прокомментировал своё увеличившееся отставание от напарника Андреа Кими Антонелли в личном зачёте Формулы-1 после Гран-при Бельгии. После победы Антонелли в Спа преимущество итальянца над Расселлом выросло с 25 до 50 очков.

«Мне нечего сказать. Сейчас просто нет слов», — приводит слова Расселла канал Sky Sports.

Напомним, Расселл сошёл на этапе в Бельгии после контакта с Льюисом Хэмилтоном, а после этого заявлял о проблемах с силовой установкой, из-за которых неправильно работала система рекуперации энергии. Когда журналисты спросили у британца, чего бы он хотел, то Джордж попросил «лишь такую же машину, как у Антонелли».