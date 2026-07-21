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Фредерик Вести проведёт первую тренировку Гран-при Венгрии за «Мерседес»

Фредерик Вести проведёт первую тренировку Гран-при Венгрии за «Мерседес»
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Резервный пилот «Мерседеса» Фредерик Вести примет участие в первой тренировке Гран-при Венгрии, об этом сообщил сам гонщик в своих социальных сетях. Датчанин вновь сядет за руль болида немецкой команды, однако пока не сообщается, кого из основных пилотов он заменит.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 1
24 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Не началось

Для Вести это будет уже второй официальный выезд в рамках гоночного уикенда Формулы-1 в нынешнем сезоне. Ранее он принимал участие в первой практике Гран-при Испании, где заменил лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли. Согласно регламенту Формулы-1 каждая команда обязана четыре раза за сезон предоставить машину молодому пилоту.

Первая практика на автодроме «Хунгароринг» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события, следить за которой можно будет в матч-центре.

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