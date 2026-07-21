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Бразилец Рафаэл Камара может стать резервным пилотом «Хааса» в Формуле-1 в 2027 году

Бразилец Рафаэл Камара может стать резервным пилотом «Хааса» в Формуле-1 в 2027 году
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Бразильский гонщик Рафаэл Камара, выступающий в Академии «Феррари», является основным кандидатом на роль резервного пилота «Хааса» в сезоне 2027 года, а не основного. Об этом сообщает бразильское издание UOL.

По данным источника, наиболее вероятным сценарием сейчас считается назначение Камары резервным пилотом американской команды в следующем сезоне. Предполагается, что в будущем он займёт место Оливера Бермана, также являющегося выпускником Академии «Феррари».

При этом, как отмечает источник, «Хаас» рассматривает и альтернативный вариант в виде Леонардо Форнароли, который вместе с Камарой выступает в Формуле-2, а также продление контракта с нынешним резервистом Рё Хиракавой.

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