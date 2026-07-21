Президент ФИА: чтобы вернуться к двигателям V8, должны понять, зачем нам это нужно

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал, что федерация продолжает обсуждать следующее поколение силовых установок для Формулы-1. По его словам, одним из рассматриваемых вариантов является возвращение двигателей V8, работающих на полностью экологически чистом топливе.

«Чтобы вернуться к двигателям V8, мы должны понять и задать себе вопрос, каковы наши цели и зачем это нужно. Мне кажется, что чемпионату необходим совершенно новый двигатель, который будет соответствовать всем требованиям. Одним из важных аспектов является звук для болельщиков. Для нас это тоже имеет большое значение, как и простота конструкции и снижение затрат.

Да, такое чистое топливо позволяет обеспечить 100-процентную экологическую устойчивость. Сейчас мы проводим расчёты и консультируемся с командами, поставщиками силовых установок, а также с гонщиками. В конечном счёте речь идёт не обо мне и не о командах. Именно пилоты управляют этими машинами», — приводит слова бен Сулайема Nextgen-Auto.