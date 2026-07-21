Марк Уэббер: Фернандо Алонсо сходил с ума в машине «Астон Мартин» на Гран-при Бельгии

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер рассказал, что Фернандо Алонсо на последнем круге Гран-при Бельгии «сходил с ума» за рулём болида «Астон Мартин».

«Нет никаких сомнений, что сейчас мысль о том, лучше ли финишировать последним в Формуле-1 или вообще не выступать, крутятся у него в голове. Я видел его на прогревочном круге. Он пересёк финишную линию, доехал до поворота «Ла-Сурс», после чего сразу свернул на пит-лейн — полноценного круга возвращения там нет, всего около 200 метров. Он выжигал резину, бросал машину в заносы. Он сходил с ума за рулём. У него будет интересный августовский перерыв», — приводит слова Уэббера издание F1Oversteer.