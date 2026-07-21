Пилот «КАМАЗа» победил на этапе ЧР по ралли-рейдам, «МАЗовец» Вязович перевернулся

21 июля в Самарской области завершился второй этап чемпионата России по ралли-рейдам, в котором победу в грузовом зачёте Т5 одержал пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников (штурман Сергей Кренёв, механик Ильгиз Ахметзянов). Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» на заключительном спецучастке попал в аварию, его грузовик перевернулся.

Перед заключительным 220-километровым спецучастком в генеральной классификации лидировал Эдуард Николаев. Сотников отставал на 30 секунд, Вязович проигрывал Николаеву полминуты. На 69-м километре этапа Сотников вышел в лидеры, опережая Вязовича на 13 секунд, а Николаева — на 14. К 105-му километру Сотников увеличил отрыв от Вязовича. После этого Вязович попал в аварию — его грузовик перевернулся. Экипаж белорусского гонщика не пострадал. Сотников финишировал первым, Николаев, несмотря на поломку лопастей вентилятора, — вторым.

«Сегодня был очень-очень интересный день. Очень агрессивно начали спецучасток, удалось поймать ритм. Вчера поменяли настройки подвески, и сегодня всё получилось. Конечно, было обидно, что Сергей Вязович попал в аварию. Мы потихоньку отыгрывали, но борьба шла буквально за секунды. Мы показали, что «КАМАЗ-мастер» — сильнейшая команда, быстрейшая на трассе», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Руководитель команды Эдуард Николаев прокомментировал итоги гонки: «Хотел бы поздравить всю нашу команду «КАМАЗ-мастер» с отличным результатом. Получилась насыщенная, интересная, волнительная гонка. До последнего дня шла борьба за секунды, и я очень рад за экипаж Дмитрия Сотникова. Уже после финиша узнали, что Сергей Вязович перевернулся. В последний день все рисковали, и Сергею не повезло — видимо, где-то ошибся. Слава богу, что с экипажем всё в порядке».

В генеральной классификации третьим стал Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто»). Дмитрий Авдеев («КАМАЗ-мастер») финишировал четвёртым. Алмаз Ахмедов не финишировал из-за проблем с двигателем за 2,5 км до финиша.