15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон преувеличил последствия повреждений после контакта с Расселлом — источник

Хэмилтон преувеличил последствия повреждений после контакта с Расселлом — источник
Комментарии

Инженеры «Феррари» пришли к выводу, что пилот команды Льюис Хэмилтон преувеличил влияние повреждений, полученных после столкновения с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге Гран-при Бельгии. Об этом сообщает издание Motorsport Italia.

По информации источника, британец после финиша заявил, что из-за повреждений потерял около 50 пунктов прижимной силы. Однако, согласно расчётам инженеров «Скудерии», реальная потеря составила примерно 10 пунктов, что эквивалентно около 0.15 секунды с круга.

В итоге Хэмилтон финишировал четвёртым, уступив 5.7 секунды Максу Ферстаппену из «Ред Булл», занявшему третье место. По расчётам «Феррари», без учёта повреждений Хэмилтон мог бы потерять около 6,5 секунды за гонку.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

Кроме того, во время пит-стопа Хэмилтон потерял дополнительное время. Помимо отбывания штрафа, заминка возникла из-за попытки механиков скорректировать положение переднего антикрыла уже после сигнала на выезд. В результате один из механиков оказался сбит автомобилем, но серьёзных травм не получил. По данным итальянского издания, команда также не смогла изменить баланс машины так, как просил пилот, жаловавшийся на недостаточную поворачиваемость.

Сейчас читают:
Почему Хэмилтона наказали по делу и что за абсурд с Расселлом? Разбор Бельгии
Эксклюзив
Почему Хэмилтона наказали по делу и что за абсурд с Расселлом? Разбор Бельгии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android