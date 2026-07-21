Хэмилтон преувеличил последствия повреждений после контакта с Расселлом — источник

Инженеры «Феррари» пришли к выводу, что пилот команды Льюис Хэмилтон преувеличил влияние повреждений, полученных после столкновения с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге Гран-при Бельгии. Об этом сообщает издание Motorsport Italia.

По информации источника, британец после финиша заявил, что из-за повреждений потерял около 50 пунктов прижимной силы. Однако, согласно расчётам инженеров «Скудерии», реальная потеря составила примерно 10 пунктов, что эквивалентно около 0.15 секунды с круга.

В итоге Хэмилтон финишировал четвёртым, уступив 5.7 секунды Максу Ферстаппену из «Ред Булл», занявшему третье место. По расчётам «Феррари», без учёта повреждений Хэмилтон мог бы потерять около 6,5 секунды за гонку.

Кроме того, во время пит-стопа Хэмилтон потерял дополнительное время. Помимо отбывания штрафа, заминка возникла из-за попытки механиков скорректировать положение переднего антикрыла уже после сигнала на выезд. В результате один из механиков оказался сбит автомобилем, но серьёзных травм не получил. По данным итальянского издания, команда также не смогла изменить баланс машины так, как просил пилот, жаловавшийся на недостаточную поворачиваемость.