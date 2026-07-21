Стало известно, что будет включать в себя пакет обновлений «Макларена» в Венгрии

Команда «Макларен» представила программу технических обновлений к Гран-при Венгрии. На этапе в Будапеште британский коллектив протестирует новый пакет аэродинамических доработок, главным элементом которого станет обновлённое днище. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

В состав пакета также вошли другие аэродинамические элементы, которые команда будет оценивать по ходу свободных заездов. Кроме того, только в первой тренировке «Макларен» протестирует доработанную версию экспериментального заднего антикрыла, которое первоначально планировалось испытать ещё на Гран-при Австрии. При этом в полноценную эксплуатацию ни в Венгрии, ни на следующем этапе в Нидерландах это антикрыло вводить пока не планируется.

В команде отметили, что основной целью обновлений является повышение эффективности машины на трассах с высоким уровнем прижимной силы, где особенно важны эффективность торможения и скорость прохождения поворотов. По расчётам инженеров, пакет, который будет внедрён между Гран-при Венгрии и первым этапом после летнего перерыва, должен улучшить конкурентоспособность болида на трассах с подобными характеристиками.