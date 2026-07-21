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Пиастри пропустит первую практику в Венгрии, его место займёт резервный пилот «Макларена»

Пиастри пропустит первую практику в Венгрии, его место займёт резервный пилот «Макларена»
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри пропустит первую свободную практику Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг». За руль его болида сядет резервный пилот команды Леонардо Форнароли.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 1
24 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Не началось

21-летний итальянец, выигравший титул в Формуле-2 в прошлом году, проводит сезон без постоянного места в гонках и ищет возможность попасть на стартовую решётку в 2027 году. Он уже провёл тесты с «Маклареном» и «Хаасом», а также принял участие в первой практике на Гран-при Испании в июне.

«Я с нетерпением жду возможности сесть за руль MCL40 в первую практику в эти выходные на «Хунгароринге». Это будет ещё одна прекрасная возможность продолжить моё развитие с машиной и опираться на тот ценный опыт, который мы получили вместе с командой в Барселоне. Каждая сессия — это шанс узнать больше, обрести уверенность и внести вклад в программу команды на уикенд. Я провёл много времени в Уокинге в последние несколько недель, готовясь к этой сессии на симуляторе и в Optimum Nutrition McLaren Performance Hub, чтобы быть максимально готовым. Я очень благодарен каждому в команде за всю поддержку, которую они мне оказали. Не могу дождаться, когда выйду на трассу в пятницу, буду получать удовольствие и выжимать максимум из каждого круга, чтобы помочь команде», — приводит слова Форнароли пресс-служба команды.

Пропуск первой практики Пиастри является частью обязательного требования, согласно которому каждая команда должна выпускать на трассу резервного пилота в четырёх сессиях FP1 в течение сезона.

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