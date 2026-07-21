Тото Вольф рассказал, из-за чего «Мерседес» теряет очки во время гоночных уикендов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии, который пройдёт 24-26 июля на трассе «Хунгароринг» в Будапеште. По его словам, команда имеет хорошую скорость, но не реализует потенциал.

«На каждом этапе в этом сезоне мы показывали, что у нас есть необходимая скорость. Однако нам не удалось превратить весь этот потенциал в достаточное количество результатов. Мы потеряли очки из-за собственных ошибок и понимаем, что должны стать лучше. Команда работает на пределе возможностей, чтобы разобраться в проблемах, исправить их и предоставить обоим гонщикам всё необходимое для максимального результата на каждом уикенде.

Венгрия бросит нам вызов, который отличается от тех трасс, где мы выступали в последнее время. Сильверстоун и Спа — это трассы с высокой зависимостью от эффективности использования энергии, тогда как Будапешт предъявляет совсем другие требования к болиду. Это меняет как подход к настройкам машины, так и работу команды в течение уикенда.

Как всегда, борьба в пелотоне очень плотная, и решающими будут самые маленькие детали. Наша цель проста: провести чистый и надёжный уикенд, а также заработать то количество очков, на которое способна наша машина, перед началом летнего перерыва», — приводит слова Вольфа пресс-служба немецкой команды.