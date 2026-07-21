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Култхард посоветовал Расселлу брать пример с Ферстаппена в преодолении неудач

Култхард посоветовал Расселлу брать пример с Ферстаппена в преодолении неудач
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу стоит обратить внимание на то, как четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен справляется с трудностями, чтобы выбраться из текущего спада.

«Джорджу просто нужно будет собраться, найти в себе силы и вернуться на прежний уровень. Я верю, что он способен это сделать. Ещё один гонщик, который показывает, что это возможно, — Макс Ферстаппен. Он завоевал подиум после большого разочарования в Сильверстоуне, где был очень эмоционален и открыто говорил о проблемах. Ситуация с повторным креплением деталей была неприемлемой. «Ред Булл» сделала шаг назад с точки зрения технологий, отказавшись от крыла типа «Макарена». Но и он, и [Исак] Хаджар отлично выступили в Спа», — заявил Култхард в подкасте Up to Speed.

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